Altun, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nde basın mensuplarıyla bir araya geldi





Bu stratejik konseptin en önemli unsurlarından birinin dış politikada otonomi ve istikrarlaştırıcı güç kullanımı olduğuna işaret eden Altun, "İstikrarlaştırıcı bir aktör olarak ön plana çıktık. Diplomatik inisiyatiflerimiz ve çabalarımızla birlikte bütün uluslararası platformları kullanarak esas itibariyle bütün ülkeler sadece kendi iç meselelerine odaklanmışken, sosyal devlet krizi bütün ülkeleri çok ciddi anlamda meydan okumalarla karşı karşıya bırakırken Türkiye bir bölgesel aktör olarak nüfuz alanını genişletme gayreti içerisinde oldu" diye konuştu.

Bir başka unsurun ise bu sürece eşlik eden bir stratejik iletişim konsepti olduğunu belirten Altun, artık neredeyse dünya siyasetinin tam anlamıyla iletişim süreçleri üzerinden şekillenmeye başladığını dile getirdi.

Dezenformasyon savaşlarıyla ülkelerin istikrarları, demokrasilerinin ciddi anlamda tehdit edilir hale geldiğine dikkati çeken Altun, sokak hareketlerinin ve bunlar üzerinden yaşanan iktidar değişimlerinin merkezinde yine dezenformasyon savaşlarının söz konusu olduğunu ifade etti.



Son dönem diplomasisinde "lider diplomasisi"nin en kritik unsurlardan biri olduğuna işaret eden Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi uluslararası alanda Türkiye'nin kapasite geliştirmesinin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Biz, bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerle yürüttüğü diplomaside Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin olarak referans metinleri üreterek, bu referans metinlerinin ilgili muhatap aktörlerde karşılık bulmasını sağladık" diye konuştu.

2021 yılında Türkiye'ye özgü bir model olarak üretilen bir başka alanın ise ekonomi alanı olduğunu ifade eden Altun, "Cumhurbaşkanımız bir Türkiye ekonomi modeli perspektifi ortaya koymuş oldu. Ve burada tabi aniden ortaya çıkmış ya da palyatif bir çözümden bahsetmiyoruz. Bir temel yaklaşımdan, bir sistemli paradigmadan bahsediyoruz esas itibariyle. Ve pandemi öncesinde dünya ekonomisinde yaşanan ticaret savaşlarının ve yine pandemi döneminde yaşanan ekonomik durgunluğun, işte hammadde krizinin, tedarik zinciri sorunlarının üzerine aslında formüle edilmiş, bütün bu yeni sorunlarla birlikte harmanlanmış bu sorunların çözümüne çabalayan bir modelden bahsediyoruz. 2022 yılında esas itibariyle bu alanlarda bu yeni stratejik konseptin daha da olgunlaşmasını ümit ediyoruz ve hep beraber bunun daha da olgunlaşacağını göreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İletişim konusunda stratejik iletişim konseptini gelecek dönemde 3 alanda yoğunlaştıracaklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Birincisi, Türkiye markasını daha görünür ve etkili kılmak için kamu diplomasisi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İkincisi, artık siyasi bir savaş halini alan bu dezenformasyon savaşlarında ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için çaba sarf edeceğiz ve dalgakıran olma vazifemizi sürdüreceğiz. Ve üçüncü olarak, yeni dönemde iletişim bağlamında, kriz durumlarında kurumlarımızın iletişim ve söylem birliğinin temini noktasında daha güçlü bir şekilde bir performans ortaya koyacağız. Bu noktada biz, yeni Türkiye iletişim modelinin kökleşmesi, kurumsallaşması için önümüzdeki dönemde kurum olarak da gayret sarf edeceğiz."



KİTABINI HEDİYE ETTİ

Konuşmasının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Altun, İngilizce olarak kaleme aldığı yeni kitabı "Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Tormoil"i (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye) imzalayarak gazetecilere hediye etti.