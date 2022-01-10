‘Annem ve babam üzüntüden öldü’

Diyarbakır
'da terör örgütü tarafından kaçırılan ya da kandırılıp dağa götürülen annelerinin HDP
önünde başlattığı oturma eylemi 860'ıncı gününde de devam etti. Şu ana kadar 33 kişinin ailesine kavuşmasını sağlayan eyleme, Hakkâri'de yaşayan ve 4 yıl önce 19 yaşındayken kandırılıp örgüte götürülen Kazım Yüksekova
'nın ağabeyi Sinan Yüksekova
'da katıldı. Aileler, 252'nci katılımcıyı, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı. Kardeşinin HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü söyleyen Sinan Yüksekova, "Kardeşimden sonra anne ve babam üzüntüden peş peşe hastalanarak öldü. Evlat hasreti nedeniyle gözleri açık gittiler. Buraya kardeşimi almak için geldim. HDP götürdü, onlar getirecek" dedi.