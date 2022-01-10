Bakan Karaismailoğlu’ndan, Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 dava

KILIÇDAROĞLU'NUN; "BAKAN DAVA BİLE AÇAMIYOR" ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8 Ocak 2022 tarihinde Adil Karaismailoğlu'nu hedef alan "Bakanın 'Bana iftira atıyorlar' demesi lazım. Dava bile açamıyor" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, Adil Karaismailoğlu'nun 7 Ocak 2022 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN, CHP GRUP TOPLANTISINDA İDDİALARI YARGIYA TAŞINDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Ocak 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Toplantısı'nda Adil Karaismailoğlu'nu hedef aldığı, Adil Karaismailoğlu'nun 7 Ocak 2022 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Adil Karaismailoğlu'nun, CHP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı ifade edildi.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin; CHP Grup Toplantısı'nda Adil Karaismailoğlu'na hakaret ve iftirada bulunduğu iddiasıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açtığı öğrenildi.





KILIÇDAROĞLU, BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NU YENİDEN HEDEF ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu; 8 Ocak 2022 tarihinde Habertürk Televizyonu'na konuk oldu ve Adil Karaismailoğlu'nu yine hedef aldı ve CHP Grup Toplantısı'ndaki iddiaları yineledi. Adil Karaismailoğlu'nu hedef aldığı, Adil Karaismailoğlu'nun 10 Ocak 2022 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Adil Karaismailoğlu'nun, kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin; Adil Karaismailoğlu'na hakaret ve iftirada bulunduğu iddiasıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açtığı bildirildi.

"KILIÇDAROĞLU, ASILSIZ İFTİRA VE TEHDİT İÇEREN İDDİA VE İTHAMLARDA BULUNDU"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel'in Nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 10 Ocak'ta sunulan dava dilekçesinde şöyle denildi: "Davalı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Ocak 2022 tarihinde Habertürk TV TekeTek programında yaptığı konuşmasındaki beyanları ile müvekkilimin kişilik haklarına yönelik asılsız iftira ve tehdit içeren iddia ve ithamlarda bulunmak ve yalan söylemek suretiyle kişilik haklarını alenen ağır şekilde ihlal etmiştir."

"Davalının TekeTek programında yapmış olduğu konuşmasındaki beyanları ile müvekkilimi asılsız iddialar ile kamuoyu husumetine maruz bırakmış ve masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu iddiaları ile ilgili olarak konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile desteklememiş sadece iftira kastıyla hareket ederek müvekkilimin kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmiştir."

"Müvekkilim geçmiş görevleri esnasında yolsuzluk yapmış olduğu iddia edilmekte ise bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt veyahut delil mevcut değildir. Programda davalının elinde salladığı tüm belgeler yalan ve uydurmadır. Zaten davalının ve çalışma ekibinin ellerinde gerçek bir belge olmuş olsa idi bunu kamuoyuna kolay yoldan servis edilebilirlerdi. Bu iddiaların tamamı yalandır. Durum bu şekildeyken söz konusu asılsız uydurma beyanlar ile müvekkilimin kamuoyuna husumetine maruz bırakılmasının tarafımızca kabulü mümkün olmamak ile beraber, Muhalefet Partisi lideri olan davalının bu tarz beyanlarda bulunurken adeta çamur at izi kalsın tarzındaki tutumu kendisinin siyaset hayatı boyunca kullanmış olduğu bir yöntemdir. Bu tehdit dili muhalefetin klasik yöntemlerinden biridir."