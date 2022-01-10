Bakan Mustafa Varank’tan Ali Babacan’a TOGG tepkisi: “Ah Fren Ali ah!”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde TOGG'un yerli üretim olmadığını sosyal medyadan paylaştığı videoda iddia etmiş, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor, başka bir şey oluyor" ifadelerini kullanmıştı.



BAKAN VARANK'TAN BABACAN'A TOGG TEPKİSİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TOGG ile ilgili ifadelerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan Babacan'a tepki gösterdi.





"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ HIZLI DÖNÜŞÜMÜN DE CAHİLİ"



Bakan Varank, Babacan'a hitaben sosyal medya hesabından şu tepkiyi verdi: "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!"



"TOGG HAZIMSIZLIĞI OLAN VE VERDİĞİ ÖRNEKLER BİLE UYDURMA OLAN BİR YALANCIDAN ÖTE DEĞİLSİNİZ."



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da Babacan'ın TOGG ile ilgili ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Arvas sosyal medya platformu Twitter'dan şunları söyledi: "Proton 1985'ten beri aktif üretimi sürdüren 65 ülkede 3.5 milyondan fazla araba satmış, Malezya'nın başarı hikayelerinden biri ve iddia ettiğiniz gibi batmamış halen 12 bin çalışanı var. TOGG hazımsızlığı olan ve verdiği örnekler bile uydurma olan bir yalancıdan öte değilsiniz."