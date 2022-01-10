Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Türk ekonomisi sanayisi için çığı açan bir projeyi daha gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Bu proje ülkemizin temel ihtiyaçlarından bir tanesini daha gideriyor. Teori ile pratiği buluşturan bu güzel projenin ülkemiz milletimiz iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İzmir İktisat Kongeresi'nde bu hedefleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak bu hedefler tam anlamıyla uygulanamadı.

Daha sonra neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye çok bedeller ödedi. Türkiye ekonomide üretim ve sanayileşme alanında onca gayrete rağmen kabuğunu kırmayı bir türlü başaramadı. Aslına bakılırsa, her alanda olduğu gibi sanayide de geri bırakılması art niyetli bir durumdur.

Özellikle darbe ve vesayet dönemlerde eğitim sistemize yapılan anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz iyice çıkmaza sürüklendi. 28 Şubat zihniyetinin bir hançer gibi sapladığı katsayı sisteminin olumsuzluklarını bugün bile hissediyoruz.

Ülkemizin dört bir yanını modern okullarımızla donattık.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.

YENİ BİR PROJEYİ DEVREYE ALIYORUZ.

Mesleki eğitim ve teknik alandaki tecrübemimizi uluslarlarası alana taşımak amacyla yeni bir projeyi devreye alıyoruz. Açacağımız uluslaralarası Mesleki ve Teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza evlatlarımıza yeni ufuklar kazandıracak hem de gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.