Başkentte çamur izinde bata çıka zorlu hayat!

Başkent'in Gölbaşı ilçesine bağlı Mahmatlı Mahalesi'nde yaşanan vatandaşların "çamurlu yol" ve susuzluk çilesi bitmiyor. Kanalizasyon yapımı nedeniyle kazılan yolların çalışmaların bir türlü tamamlanmaması nedeniyle çamur içinde kaldığını belirten mahalle sakinleri, sıkı sık patlayan su boruları yüzünden de susuzluk yaşadıklarını ifade ettiler.
Çamurlu köy yollarında "bata çıka" yürümek zorunda kalan köylüler sorunlarını SABAH'a anlattılar. "Ankara'ya çok kısa bir mesafede olmamıza rağmen yollarımız hala yapılmadığı için çamur içinde evlerimize girip çıkmak zorunda kalıyoruz" diye konuşan mahalle sakinleri geçen yıl yapımına başlanan kanalizasyon hattı ile köylerine hizmet geleceğinden umutlandıklarını, ancak kanalizasyon hattı çalışmalar kapsamında kazılan yolların da çamur tarlasına dönüştüğünü belirttiler.
"Kış aylarında yağışlarla birlikte çamurla mücadele etmek zorundayız. Karlar eridikten sonra arabalarımız çamurlu yollarda kaldı. Büyük eziyet çekiyoruz." diye konuşan Mahmatlı sakinleri, çamura batan araçlarını kurtarmak için çeşitli yöntemler denemek zorunda kaldıklarını ve saatler süren kurtarma çabalarının ardından evlerine ulaşabildiklerini kaydettiler. Mahmatlı sakinleri sürekli olarak da şehir şebeke su borularının patlaması yüzünden susuzluk yaşadıklarını ve hergün ekip çağırmak zorunda kaldıklarını da ifade ettiler.
Mahalle sakinleri Mansur Yavaş'ın bir an önce köylerinin sorunlarına çözüm bulmasını ve çamur ve susuzluk çilesinden kurtulmak istediklerini kaydettiler.
Hüseyin Yılmaz (Muhtar): "ASKİ mahallemize geçen yıl kanalizasyon borusu döşemeye başladı. İşin bitimi kış aylarına rastgeldi. ASKİ ekipleri, boruların üzerine kazdıkları aynı toprağı dökerek kapattılar. Belediye Meclis Üyesi ASKİ Genel Müdürüne gitmiş "İhaleyi verdiğimiz firmaya içine dolgu malzemesi koy" diyemiyoruz demiş. Dolgulu malzeme ile kapatmadıkları için yol çöküyor, kar yağmur yağınca çamur deryası oluyor. Kırık asfalt dökmeye çalışıyorlar. Kış ayında olacak iş mi bu? Yağmur yağınca toprak akıp gidiyor. Bu işler hem yaz aylarında hem de tek kalemde yapılmalı. Kanalizasyon hattı yapılırken şebeke suyu hattını da halletmediler, "Mart'ta tekrar kazacağız" diyorlar. Yapmışken 1 kerede temiz bir şekilde ve yazın yapılsaydı çamur sıkıntısı yaşamayacaktık. 2 yıldır su boruları da hergün patlıyor, arıyoruz, geliyorlar, yapıyorlar, tekrar patlıyor. Ama hergün bu olay yaşanıyor. Biz aramaktan bıktık ASKİ gelmekten bıkmadı. 30 km den gel git yapıyorlar yazık günah.
Ergül Dönmez: Engelli çocuğum var dışarı çıkartamıyorum çamur yüzünden. Kazıyorlar gidiyorlar ne oluyor anlamıyoruz. Kışın olmaz ki bu işler, kanalizasyonu yaparken şebeke suyunu neden halletmediler?. 2 yıldır hemen hemen hergün mahallede bir şebeke suyu borusu patlıyor. Kendim gittim evin önüne çakıl taşı aldım. Eşim vefat etti kendim kürekle yavaş yavaş çamurlu yola yaydım.
Abidin Turhan: Kanalizasyon için kazdıkları yeri tekrar kazdıkları toprağı çamuru döküp kapattılar. Yağmur kar yağdı iyice kötü oldu. Engelli 2 torunum var fizik tedaviye gidemiyorlar servis köye giremiyor damadım da engelli perişanız. Şimdi patlayan borular için yine kazacaklarmış masraf değil mi bu yazık günah. Bu hepimizin cebinden çıkan milli servet. ASKİ bizim köye belki hergün gelir, bir dikiş tutmadı yaklaşık 2 yıldır böyle.
Nezahat Yılmaz: Kazıyorlar baştan savma yapıp gidiyorlar. Daha Gölbaşı'na gitmeden borular tekrar patlıyor aynı gün içinde olduğu zamanlar oluyor. CİMER'e yazmayı bilsem yazacağım eşim vefat etti.
Kazdıkları yerlere taş yerine tekrar çıkan toprağı örttüler her yer çamur. Üstünden bir yağmur yağsın, bir de traktör geçti mi yol resmen çöküyor. Bugün Gölbaşı'ndan çizme ısmarladım insan gibi yaşamak istiyoruz. Gölbaşı'na yakın olmamıza karşın her şeyden mahrumuz.