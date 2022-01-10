Başkentte çamur izinde bata çıka zorlu hayat!





Hüseyin Yılmaz (Muhtar): "ASKİ mahallemize geçen yıl kanalizasyon borusu döşemeye başladı. İşin bitimi kış aylarına rastgeldi. ASKİ ekipleri, boruların üzerine kazdıkları aynı toprağı dökerek kapattılar. Belediye Meclis Üyesi ASKİ Genel Müdürüne gitmiş "İhaleyi verdiğimiz firmaya içine dolgu malzemesi koy" diyemiyoruz demiş. Dolgulu malzeme ile kapatmadıkları için yol çöküyor, kar yağmur yağınca çamur deryası oluyor. Kırık asfalt dökmeye çalışıyorlar. Kış ayında olacak iş mi bu? Yağmur yağınca toprak akıp gidiyor. Bu işler hem yaz aylarında hem de tek kalemde yapılmalı. Kanalizasyon hattı yapılırken şebeke suyu hattını da halletmediler, "Mart'ta tekrar kazacağız" diyorlar. Yapmışken 1 kerede temiz bir şekilde ve yazın yapılsaydı çamur sıkıntısı yaşamayacaktık. 2 yıldır su boruları da hergün patlıyor, arıyoruz, geliyorlar, yapıyorlar, tekrar patlıyor. Ama hergün bu olay yaşanıyor. Biz aramaktan bıktık ASKİ gelmekten bıkmadı. 30 km den gel git yapıyorlar yazık günah.