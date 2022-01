BBP lideri Destici’den HDP’li Semra Güzel tepkisi! Buna inanmak için saf olmak lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Destici, bir televizyon kanalında tasarrufa dikkat çekmek için kasaptan et almadığını hayvan kestirip toplu et aldığına ilişkin açıklamasına yönelik eleştirileri yanıtladı. Destici, Anadolu'da kışa hazırlık için kestirilen kurbanlığın kuyruğunun yağ, etinin kavurma olarak kullanıldığını söyleyerek, ailelerin diğer kışa kadar et ihtiyacını böyle karşıladıklarını söyledi.



'BUNAN İNANMAK İÇİN SAF OLMAK LAZIM'

Destici, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'nin 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Buradaki HDP grubunun önemli bir kısmının daha önce terör örgütünde bulunduğunu, fiili görev yaptığını, teröristlerle ilişkili olduğunu, evlilik ilşkileri olduğunu söylüyorum. Terör örgütü bir kısmını dağda, bir kısmını belediyelerde, bir kısmını Meclis'te görevlendirmiş. Partinin yöneticilerinin tamamı dağda belirleniyor. Kocası terör örgüt üyesi 2017 yılında güvenlik güçlerince öldürülüyor ve hanımı milletvekili yapılarak ödüllendiriliyor. Pervin Buldan da öyle işte. Bunların bir kısmı da görülen. Adı geçen vekilin öldürülen kocasından farklı düşüncede olmasına inanmamız mı isteniyor? Buna inanmak için saf olmak lazım. Bunu Millet İttifakı bilmiyor mu? Niye hala görüşüyorlar. Seçimi kazanmak için. En masum yorumum bu" dedi.