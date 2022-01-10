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Giriş Tarihi: 10.1.2022 20:58

Bingöl'de Ticari takside kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de Ticari takside kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolcu götüren ticari taksi yolda mahsur kaldı. Yolcuların imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Bingöl'de Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolcu götüren ticari taksi yolda mahsur kaldı. İmdadına AFAD ekipleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesi Kepçeli köyü Kayasırtı mezrasına yolcu götüren bir ticari taksi sürücüsü, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Taksi şoförüne çalışma arkadaşları da yardım etmeye gitti ancak onlar da mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından donmak üzere olan 6 vatandaşı kurtardı.

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Bingöl'de Ticari takside kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
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