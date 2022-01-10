Bodrum’da derelerden çıkanlar şaşırttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Bodrum sağanak yağışa teslim oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini su bastı. Bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ve ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alarak teyakkuza geçti. Dere yataklarından çıkanlar ise görenleri şaşırttı. Yağmur suyunun akışını sağlaması gereken derelerin içinden, araç lastiği başta olmak üzere doğaya gelişigüzel bırakılmış çok sayıda atık çıktı. Ekipler oluşabilecek sıkıntılara karşı önlem aldı.