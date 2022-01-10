CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı birinci oturumu gerçekleştirildi. AK Parti Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söylemlerini hatırlatarak; İzmir'deki çiftçilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretini karşılaması yönünde önerge verdi. Önerge hakkında konuşan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, ''Bu meclis kararına konu olacak bir önerge olmadığından CHP grubu olarak ret ediyoruz'' dedi.

AK PARTİLİ HIZAL: NE KADAR ARKASINDA DURACAKSINIZ GÖRELİM

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise gerçekçi söylemler için önergenin gündeme alınmasını önerirken, " Sayın Genel Başkan 'Şanlıurfa Belediyesini bize verin biz Şanlıurfa'daki çiftçi kardeşlerimize elektriği ücretsiz vereceğiz' dedi. Biz verilmesi planlanandan değil, verilmiş bir belediyen bahsediyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir, tarımın yoğun yaşandığı, Türkiye'de önde gelen şehirlerden biri. Bu söylemi destekliyoruz. 'Buyurun, gereğini yapın' diyoruz. Bunun meclis kararı ile yapılmasını öneriyoruz. Bunun için bunun komisyonlara sevk edilmesi, komisyonlarda görüşülmesi ve karar alınması gerektiğini söylüyoruz. Yoksa bunu 90 yılların popülist söylemleri ile 'Biz iktidara gelince şunları şunları yapacağız' şeklinde bir vaat olarak görüyorsanız, kabul etmeyebilirsiniz. Ama biz öyle olmaması gerektiğini düşündüğümüz için bugün bu önergeyi verdik. Devlet yönetmek ve şehir yönetmek ciddiyet ister. Elbette muhalefet söyler. Bir öneri ortaya koydunuz, biz bunu destekliyoruz. Buyurun, Genel Başkanınızın önerisinin ne kadar arkasında durabileceksiniz, görelim burada'' dedi.

CHP'LİLERİN OYLARI İLE RET EDİLDİ

CHP Grubundan söz almak isteyen Meclis Üyeleri oldu. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Meclis Başkanı Tunç Soyer, CHP'li Meclis Üyelerine söz vermeyerek önergeyi mecliste oylattı. Çiftçilerin kullandığı elektriğin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması için verilen önerge, CHP meclis üyelerinin ret oyları ile meclis gündemine alınması kabul edilmedi.