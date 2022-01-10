Elektrik direğine tırmanan adam ağır yaralandı

Şanlıurfa'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Suruç ilçesine bağlı bir kırsal mahallede yaşandı. İddiaya göre, Yusuf C. (27) henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik direğine çıktı. Yusuf C., direkte birden elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi, Yusuf C.'yi olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı