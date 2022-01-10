Eski damadını öldürdü

Ataşehir'de Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gökhan ve Serpil Özbek çifti kısa bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. İddiaya göre dava sürecince eski eşini tehdit eden Gökhan Özbek hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı verdi. Serpil Özbek, babası Bünyamin Göktürk'le İçerenköy'deki evinde yaşamaya başlarken, Gökhan Özbek olay günü saat 23.00 sıralarında eski eşiyle konuşmak için eve geldi. Bu sırada Bünyamin Göktürk (59) ile eski damadı Gökhan Özbek arasında tartışma çıktı.

Tartışma biranda alevlenince iddiaya göre Gökhan Özbek, yanında getirdiği biber gazını eski kayınpederine doğru sıktı ve bıçak çekti. Aralarında yaşanan boğuşma sırasında Gökhan Özbek, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Polis, yapılan ihbar üzerine, Bünyamin Göktürk'ü olay yerinde gözaltına alırken, Gökhan Özbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bünyamin Göktürk, ifadesinde, eski damadının Niğde'de kendisine ait evi bir hafta önce yakmaya çalıştığını, şikayetçi olduğunu, bu nedenle aralarında çıkan tartışmada olayın yaşandığını öne sürdü.