Haydarcan’ı öldüren 2 sanığa dava

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde meydana gelmişti. Kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan iki kişinin tacizine uğradıklarını iddia ederek yardım istemişti. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği iddia edilen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca tartışma çıkmış, tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklanmış, çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı. Olayın ardından Mert T. ile Yunus H. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Mert T. ve Yunus S. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklardan Mert T.'nin olay günü üzerinde bulunan kazaktaki kan lekesinin Adli Tıp'tan alınan raporda Haydar Can'a ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Yapılan otopside Haydar Can'ın vücudunda 6 bıçak darbesi tespit edildiği, ölüm nedeninin iç ve beyin zarı kanaması sonucu gerçekleştiği beyan edildi. Mert T. ile Yunus H.'nin, sarkıntılıkta bulunarak rahatsız ettikleri D.G. ile A.T.'nin Haydar Can'ın yanına gidip, yardım istedikleri, kavganın bu yüzden çıktığı söylendi.

Sanık Mert T. ifadesinde, iki kızın yanına tanışmak için gittiklerini, tekliflerinin kabul edilmemesi üzerine ayrılırken Haydar Can'ın kendilerine küfür ettiğini ileri sürerek, "Yunus'un üzerine yürüdü, vurmaya çalışırken Yunus onu itekledi, yere düştü. Tekrar kalkıp üzerimize yürüdü. Yunus'la ben birer kez vurduk. Koşarak bir kalabalığın geldiğini görünce de korkarak oradan kaçtık. Yunus'ta da bende de bıçak yoktu. Bu şahsı kimin bıçakladığını bilmiyorum" dedi.



Mert T. ayrıca iki kızın belinde bıçak gördükleri yönündeki iddiayı ise kabul etmediğini söyledi. Yunus H. ise ifadesinde, Haydar Can'ın küfür ederek üzerlerine doğru geldiğini iddia ederek, "Üzerime gelince ben onu itekledim. Mert de kavganın içindeydi. Ben kavga sırasında Mert'te bıçak görmedim. Kavga ayrıldıktan sonra gittik. Biz ayrılırken Haydar Can ayaktaydı. Ben veya Mert, Haydar Can'a karşı bıçak kullanmadık. Kimin bıçakla yaraladığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"KİBAR BİR DİLLE UYARDI"

İddianamede ifadelerine yer verilen 2 kız çocuğundan D.G., Mert T. ile Yunus S.'nin kendilerini otururken rahatsız ettiğini söyleyerek, "Mert T.'nin kavga sırasında elinde bıçak olduğunu gördüm. Haydar Can kendini korumak için elleriyle başını saklamıştı. Elinde bıçak olan şahsın karnına doğru bıçakla hamle yaptığını gördüm. Diğeri de Haydar Can'a tekme atıyordu. Yüzüne de yumruk atmıştı. Bunun üzerine arkadaşımla ben oradan uzaklaştık. Mert T. ile Yunus H. Haydar Can'ın yanından ayrılınca geri döndük. Döndüğümüzde Haydar Can'ın yerde yattığını ve kalbinin altıyla kasık tarafında kanama olduğunu gördüm" dedi. D.G. ayrıca, Haydar Can'ın Mert T. ile Yunus H.'ye küfür etmediğini ve kibar bir dille uyardığını ifade etti.



"AMACI BİZİ KORUMAKTI"

A.T. de, Haydar Can'ın Mert T. ile Yunus H.'ye küfür etmediğini söyleyerek, "Gayet kibar bir şekilde bu şahısları uyardı. Amacı bizi korumaktı. Mert önce Haydar Can'ı omzundan ittirdi, daha sonra bıçak çıkardı. Yunus H. ile Haydar Can'ı itekleyip yere düşürdü. Haydar Can yerdeyken Mert elindeki bıçakla vuruyordu" beyanlarında bulundu.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Düzenlenen iddianamede, 'Kasten öldürme' suçunu işledikleri belirtilen Mert T. ile Yunus S. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 31/3 maddesi gereğince yaşlarının 15-18 arasında olması nedeniyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.