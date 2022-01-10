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Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:21

HDP binasına saldıran kişi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
HDP binasına saldıran kişi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edip, saldırganın tutuklanmasını talep etmişti.

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Bahçelievler İlçe Başkanlığına bıçaklı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklaması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik sorgusunun ardından Sütçü hakkında ev hapsi kararı verilmiş, başsavcılık ise karara itiraz edip, Sütçünün tutuklanmasını talep etmişti.

MAHKEME SAVCILIĞIN İTİRAZINI KABUL ETTİ

Savcılığın itirazını değerlendiren mahkeme kararını verdi. İtirazı kabul eden mahkeme, şüpheli Muhammed Eren Sütçü hakkındaki ev hapsini kaldırıp, tutuklama kararı verdi. Sütçü bu kararla cezaevine gönderildi.

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığına 28 Aralık 2021 tarihinde saldırı düzenleyen Muhammed Eren Sütçü bir kişiyi bıçakla yaralamış, Sütçü'nün üzerinden 2 kurusıkı tabanca ve 6 kurusıkı tabanca mermisi de çıkmıştı.

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HDP binasına saldıran kişi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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