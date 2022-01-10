HDP mitinginde uyuşturucuyla yakalandı!

Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde önceki gün düzenlenen HDP mitinginde, emniyet tedbirleri alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, miting alanında şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi yakalayarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, mitinge katılan D.B isimli kişinin üzerinden 6.3 gram Metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca miting bitimi dağılırken PKK silahlı terör örgütünü övücü sloganlar atan S.N isimli kişide gözaltın alındı. Gözaltına alınan 2 kişi adli mercilere sevk edildi.