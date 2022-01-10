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Giriş Tarihi: 10.1.2022 15:22

HDP mitinginde uyuşturucuyla yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
HDP mitinginde uyuşturucuyla yakalandı!

Kocaeli Gebze İlçesinde düzenlenendi mitinginde, güvenlik tedbirleri alan emniyet güçleri, PKK terör örgütünü öven 1 kişi ile üzerinde 6.3 gram uyuşturucu bulunan bir kişi olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde önceki gün düzenlenen HDP mitinginde, emniyet tedbirleri alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, miting alanında şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi yakalayarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, mitinge katılan D.B isimli kişinin üzerinden 6.3 gram Metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca miting bitimi dağılırken PKK silahlı terör örgütünü övücü sloganlar atan S.N isimli kişide gözaltın alındı. Gözaltına alınan 2 kişi adli mercilere sevk edildi.

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HDP mitinginde uyuşturucuyla yakalandı!
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