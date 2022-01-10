HDP’li vekilin teröristle sevgili olduğu ortaya çıktı! Rezalete Cumhur İttifakı’ndan sert tepki: Gazi Meclis’te terörist var...

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TSK tarafından etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı Volkan Bora isimli terörist ile sevgili olduğunu gözler önüne seren fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda HDP'li vekilin terörist kıyafetlerini giydiği, terör kampında poz verdiği görüldü. Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "HDP-PKK arasındaki aşk bu fotoğrafta da olduğu gibi somuttur. Terörle bağı olan, teröre destek veren herkes bunun bedelini ödemelidir, ödeyecektir." dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "TBMM terörist hücresi değildir. Böyle rezillik olur mu ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu kabullenmesi mümkün değil. Gazi Meclis'te resmen terörist var. Tarihin neresinde böyle bir şey görülmüş? Hangi ülkede böyle bir şey var? Artık buna müsaade edilmemeli." ifadelerini kullandı.
Turan ve Akçay, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun tutuklu HDP'li Aysel Tuğluk'a sahip çıkmasına da sert tepki gösterdi.
"HDP-PKK AŞKI BU FOTOĞRAFTA DA OLDUĞU GİBİ SOMUTTUR"
HDP'li vekilin terörist sevgilisi ile fotoğraflarının çıkmasını değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "HDP-PKK ilişkisinin nasıl olduğunu cümle alem herkes biliyor. Milletvekili ve belediye başkanlarının belirlenmesinde listelerin Kandil'den geldiği malumdur. PKK üniformasını giyen, o paçavra altında poz veren sadece bu milletvekili değil bunu daha öncede başkalarında gördük. Ama bunu görmek istemeyen gözler görmüyor. PKK-HDP ilişkisi gayet nettir, açıktır. Gerek parti sözcülerinin konuşmalarında, gerekse Kandil'den yapılan açıklamalarla da sabittir. HDP-PKK arasındaki aşk bu fotoğrafta da olduğu gibi somuttur." dedi.
"BEDELİNİ ÖDEMELİDİR, ÖDEYECEKTİR"
Turan, bu durumun milleti ve kendilerini vicdanında yaraladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin vicdanını yaralayan bizide rahatsız eden konu; TBMM'de milletvekili sıfatını taşıyan bu kişinin askerlerimize kurşun sıkan teröristlerle böyle yanyana durmalarıdır. Terörle bağı olan, teröre destek veren herkes bunun bedelini ödemelidir, ödeyecektir.
"CHP ARTIK RAYINDAN ÇIKMIŞTIR"
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, HDP'li Aysel Tuğluk'a özgürlük istemesine tepki gösteren Turan bu konuya ilişkin ise şöyle konuştu:
PKK'nın siyasi ayağı HDP tarafından sosyal medyada başlatılan "Aysel Tuğluk'a özgürlük" konulu çalışmaya CHP'li yandaşları da verilen talimat gereği hemen katıldı. Bu kötülük korosunun çoğalacağını da tahmin ediyorum.
CHP artık rayından çıkmış, HDP'nin dümen suyuna tamamen girmiştir. Askerlerimize militarist diyen, polise taş atarken görüntülenen ve hastaneden terörist kaçırdığı ortaya çıkan Aysel Tuğluk'a özgürlük istemek CHP'ye kaldı. Vicdan arayanlar Aysel Tuğluk'a değil 15'inde katledilen Eren'e, Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü'ye, Aybüke öğretmene ve şehitlerimize baksınlar. Ölüm yıldönümünde Eren'i anar gibi yapıp teröristlere özgürlük istemek ancak bunlara, bunlar gibi omurgasızlara yakışır.
"MİLLETİMİZ GÜNÜ GELDİĞİNDE GEREKENİ YAPACAKTIR"
Bunca delile, hatta HDP'nin kendisini PKK'nın siyasi ayağı olduğunu gizleme, saklama gereği duymadığı halde CHP'nin arkadan dolanarak siyasi işbirliği içine girmesi ve bunu da inkar etmesi siyasi ahlaksızlıktır. İçine düştükleri durum siyasi körlük değil, siyasi körlüğü tercih etmektir. Onlar görmese de milletimiz bu olup bitenleri görmektedir. Günü geldiğinde de gereğini yapacaktır.
"BİRKAÇ KINAMA CÜMLESİ YAYINLAYIP YARIN KAHVALTI PLANI YAPARLAR"
HDP'li vekilin terörist sevgilisi ile fotoğraflarının çıkması sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu olmuştu. Turan, İYİ Parti ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
Terörist sevgilisiyle resmi çıkan HDP'li vekile kızmaya gerek yok. HDP en azından olduğu gibi davranıyor. Yalan söylemiyorlar, niyetlerini gizlemiyorlar. Peki oy için iktidar hayaliyle bunlarla kolkola yürüyüp sonra da inkar edenler? Sözde milliyetçi-mukaddesatçı geçinenler ? Onların konuşmasını, birşeyler söylemesini bekliyoruz ama nafile.
İttifakta sorun çıkacağını sanmıyorum. Onlar kervanlarını çoktan yola çıkardılar. Kervan yoldayken de rota değiştirmezler. Ama şimdi birkaç olumsuz, kınama cümlesi kurup yarın kahvaltı planları yaparlar. Körle yatan şaşı kalkar. CHP ile ittifak yapanlar aynı zamanda HDP ile ortak olduklarını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Yurt gezilerinde bunu soran vatandaşa da küfür ediyorlar. Neden ? Çünkü HDP'ye muhtaçlar. Allah kimseyi bunların durumuna düşürmesin.
Hatırlarsanız TBMM kürsüsünden "bizim sayemizde orada oturuyorsunuz" dedilerde arkadaşların gıkı bile çıkmadı. Şimdi bu özgürlük teranelerine mi ses edecekler? Sanmam.
AKÇAY: TBMM TERÖRİST HÜCRESİ DEĞİLDİR
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise HDP'li vekilin görüntüleri sonrası şu açıklamaları yaptı:
Bir an evvel HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılacak olanların dosyaları görüşülmeli ve vekillikleri düşürülmeli. TBMM terörist hücresi değildir. Böyle rezillik olur mu ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu kabullenmesi mümkün değil. Gazi Meclis'te resmen terörist var. Tarihin neresinde böyle bir şey görülmüş? Hangi ülkede böyle bir şey var? Artık buna müsaade edilmemeli.
"İYİ PARTİ YAŞANANLAR KARŞISINDA ÖLÜ BALIK TAKLİDİ YAPIYOR"
İYİ Parti'nin sessizliğini değerlendiren Akçay, "İYİ Parti milliyetçi falan değildir. CHP sıkıştığında Atatürk'ün arkasına, İYİ Parti sıkıştığında ise milliyetçiliğin arkasına saklanıyor. İYİ Parti yaşananlar karşısında yine ölü balık taklidi yapıyor, üç maymunu oynuyor. Tepki falan gösterebileceklerini zannetmiyorum. Bunlar sahtekarlar. CHP-HDP ve İYİ Parti üçüzdür. Birbirinin aynısıdır." dedi.
"CHP TERÖRİST HAMİLİĞİ YAPIYOR"
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun cezaevinde bulunan HDP'li Aysel Tuğluk'a özgürlük istemesine de tepki gösteren Akçay, "CHP-HDP ilişkisi artık başka bir boyuta ulaştı. CHP terörist hamiliği, savunuculuğu yapıyor. Başta Kılıçdaroğlu bunu yapıyor. Kendisi de, 'Hendek kazan arkadaşlar' diyor. CHP ve HDP arasında bir zihniyet farkı kalmamıştır." diye konuştu.