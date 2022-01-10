HDP’li vekilin teröristle sevgili olduğu ortaya çıktı! Rezalete Cumhur İttifakı’ndan sert tepki: Gazi Meclis’te terörist var...

"MİLLETİMİZ GÜNÜ GELDİĞİNDE GEREKENİ YAPACAKTIR"

Bunca delile, hatta HDP'nin kendisini PKK'nın siyasi ayağı olduğunu gizleme, saklama gereği duymadığı halde CHP'nin arkadan dolanarak siyasi işbirliği içine girmesi ve bunu da inkar etmesi siyasi ahlaksızlıktır. İçine düştükleri durum siyasi körlük değil, siyasi körlüğü tercih etmektir. Onlar görmese de milletimiz bu olup bitenleri görmektedir. Günü geldiğinde de gereğini yapacaktır.

"BİRKAÇ KINAMA CÜMLESİ YAYINLAYIP YARIN KAHVALTI PLANI YAPARLAR"

HDP'li vekilin terörist sevgilisi ile fotoğraflarının çıkması sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu olmuştu. Turan, İYİ Parti ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Terörist sevgilisiyle resmi çıkan HDP'li vekile kızmaya gerek yok. HDP en azından olduğu gibi davranıyor. Yalan söylemiyorlar, niyetlerini gizlemiyorlar. Peki oy için iktidar hayaliyle bunlarla kolkola yürüyüp sonra da inkar edenler? Sözde milliyetçi-mukaddesatçı geçinenler ? Onların konuşmasını, birşeyler söylemesini bekliyoruz ama nafile.

İttifakta sorun çıkacağını sanmıyorum. Onlar kervanlarını çoktan yola çıkardılar. Kervan yoldayken de rota değiştirmezler. Ama şimdi birkaç olumsuz, kınama cümlesi kurup yarın kahvaltı planları yaparlar. Körle yatan şaşı kalkar. CHP ile ittifak yapanlar aynı zamanda HDP ile ortak olduklarını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Yurt gezilerinde bunu soran vatandaşa da küfür ediyorlar. Neden ? Çünkü HDP'ye muhtaçlar. Allah kimseyi bunların durumuna düşürmesin.

Hatırlarsanız TBMM kürsüsünden "bizim sayemizde orada oturuyorsunuz" dedilerde arkadaşların gıkı bile çıkmadı. Şimdi bu özgürlük teranelerine mi ses edecekler? Sanmam.