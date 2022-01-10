HSK, o hakimi açığa aldı

Çakmak, söz konusu karar sonrası bir kez daha Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe gönderdi ve "Beni durdurmak istiyorsanız atomlarımı parçalamanız gerekmektedir" dedi. Bu dilekçenin ardından tekrar bir inceleme başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim Ahmet Çakmak'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimi, söz konusu suçun kanunen şikayete tabi olduğunu, mağdur çocukların ailesinin ve mağdur çocuğun şikayetçi olmadığını belirterek, tutuklama talebini reddetti. Hakim çocukları tutuklama talebiyle sevk eden savcının meslek içi eğitim almasını istedi.

Olay, geçen Eylül ayında Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşından küçük iki çocuk, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan iki çocuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

HAKİMLİK TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ



Akçakale Sulh Ceza Hakimliği, iddia edilen olayda mağdurların 11 ve 12 yaşında olduğunu, suça sürüklenen çocukların 12 ila 15 yaş arasında olduğunu dikkate alarak, kanunen "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunun şikayete tabi olduğunu kararında belirtti. Hakimlik, mağdur çocuklarının ailesinin olay nedeniyle şikayetçi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre "Çocukların cinsel istismarı" suçunun mağdurun velisinin ya da vasisinin şikayetine bağlı olduğunu hatırlattı. Hakimlik, mağdurların velilerinin şikayetçi olmadığını hatırlatarak, suça sürüklenen çocukların tutuklanma talebini reddetti.



HAKİM, SAVCININ MESLEKİ EĞİTİME ALINMASINI İSTEDİ



Sulh Ceza Hakimi Ahmet Çakmak, kararında suça sürüklenen çocukları tutuklama talebiyle hakimliğe sevk eden Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu'nun 102'nci maddesinde düzenlenen 'Cinsel saldırı' suçundan mesleki eğitime alınmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe gönderdi. HSK Meslek İçi Eğitim Bürosu'na yazı yazan Hakim Ahmet Çakmak, "Öncelikle tutuklanmaya sevklerde kanunun ve içtihatların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda sehven veya bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde bu tutuklamaların telafisi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

HAKİMİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ



Bu gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Hakim Ahmet Çakmak'ın görev yeri değiştirildi.

BENİ DURDURMAK İÇİN ATOMLARIMI PARÇALAMANIZ GEREKİYOR

Söz konusu karar sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe gönderdiği öğrenilen Hakim Ahmet Çakmak'ın, dilekçesinde, "Her zaman ne pahasına olursa olsun insan hak ve hürriyetlerini, özgürlüklüleri ve yaşam hakkını savunacağım. Beni durdurmak istiyorsanız atomlarımı parçalamanız gerekmektedir" dedi.

AÇIĞA ALINDI

Bu dilekçenin ardından tekrar bir inceleme başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim Ahmet Çakmak'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.