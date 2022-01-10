İBB Meclisinde ’terör örgütü üyesi çalışan’ tartışması!

"BAHSİ GEÇEN KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİR"

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Arvas'ın soruları üzerine kendisine yanıt verdi. Balyalı, "Bahsi geçen kişi öncelikle istifa etmiştir. Başka örgütlerle bağlantılı olduğu doğru değildir. Bahsi geçen kişinin eşinin ablasının yani görümcesi ile ilgili bir arama kararı varmış. Yalnız işin ilginç tarafı şu; ilgili kişi o örgüt saflarına katıldığında bizim çalışanımızın yaşı 6'ymış. O olaydan dolayı terör ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Belediyelerde işe giriş kriterleri belli. Kendisi adli sicil belgesini sunmuştur ve bir sorun görülmemiştir." diye konuştu.