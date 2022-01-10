İETT otobüsü yağışlı havada asırlık ağaca çarptı

Yağışlı havadan kaynaklanan kaza sabah saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava nedeniyle seyir halindeki İETT aracının şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki asırlık çınar ağacına çarptı. Ağaç büyük bir gürültüyle devrilirken, otobüs şoförü de araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin yardıma koşmasıyla otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Belediye ekipleri, yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken kazada zarar gören ikinci ağacın kesimi gerçekleştirildi.



Kaza yapan otobüsün durağa gittiği ve boş olduğu belirtilirken Kaza nedeniyle caddede çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştuğu ve yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kaza yapan otobüs çekildi. Otobüste büyük hasar oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.