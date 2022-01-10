2 İşçi göçük altında kaldı, 1’i öldü

İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı tamamlanan binanın yerinde başlatılan temel atma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi, iki işçi toprak altında kaldı. İşçilerden İsa Eğice yaralı olarak kurtarılırken, saatlerce toprak altında kalan 3 çocuk babası Cemal Eker'in ise cansız bedenine ulaşıldı.



2 işçiye mezar olan kazanın adresi Avcılar Merkez Mahallesi'nde yer alan bir inşaat şantiyesi oldu. İddiaya göre kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılan binanın yerine yeni bina yapımı için kazı çalışması yapıldığı öğle saatlerinde toprak kaydı. O esnada istinat duvarı yapımı için kazılan çukurda bulunan İsa Eğice ve Cemal Eker toprak altında kaldı. İsa Eğice toprak altınan yaralı olarak kurtarılırken, Cemal Eker'e ise saatlerce ulaşılamadı.

UMUT BEKLEYİŞİ ACI HABERLE BİTTİ

İnşaat işçileri ise toprak altında kalan arkadaşlarından gelecek iyi haberi almak için bir an olsun oradan ayrılmadı. İtfaiye ekipleri ve AFAD'ın ortak çalışmalarının ardından saatler sonra Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı bekleyişlerini sürdüren işçiler, Eker'in ölüm haberiyle yıkıldı, ailesi ise sinir krizleri geçirdi.

KADER DEĞİL İHMAL ÖLDÜRDÜ

Toprak altında can veren çalışma arkadaşlarının ölümünde ihmal bulunduğunu belirten işçiler "İstinat duvar yapımı için 8 metre derinliğinde çukur kazıldı. Cemal çukurun içinde girdiğinde toprağı tutsun diye ne bir odun ne de bir kazık vardı. Cemal'i kader değil, ihmal öldürdü" dedi.

Ölen işçi Cemal Eker'in kardeşi de saatlerce ağabeyininin toprak altından sağ çıkmasını bekledi.