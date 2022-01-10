Giriş Tarihi: 10.1.2022 22:30

İstanbul’da 15 Milyon Liralık kaçak cinsel ürün operasyonu MUSTAFA BAKIRHAN

İstanbul’da yapılan operasyonda piyasa değeri 15 Milyon Lira olan kaçak sahte cinsel performans artırıcı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.