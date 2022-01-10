İstanbul’da 15 Milyon Liralık kaçak cinsel ürün operasyonu

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar
'da yapılan operasyonda piyasa değeri 15 Milyon Lira olan kaçak yollarla yapılan binlerce sahte cinsel performans artırıcı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çınar Mahallesi
'nde bir imalathanede kaçak yollarla sahte cinse performans artırıcı ürün yapıldığını ve ürünlerin bir depoda tutulduğunu belirledi. Adrese baskın yapan polis ekipleri depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış binlerce sahte cinsel performans artırıcı ürün ele geçirdi.
YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRALIK ÜRÜN
Ürünler tek tek sayılarak kayıt altına alınırken olayla ilgili H.D. ve E.Y. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Piyasaya sürülmek üzere hazır olan ürünlerin yaklaşık 15 Milyon Lira değerinde olduğu belirtildi. Ele geçirilen ürünlerin kalp krizi ve yüksek tansiyona yol açıp ölümlere sebep olduğu öğrenildi. Ayrıca baskın yapılan imalathanenin kapısında iş ilanının da olması dikkat çekerken, imalathanede bulunan H.D. ve E.Y. isimli 2 kişi emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.