Karantinayi 9 kişi ihlal etti

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, haftalık olarak verilen hizmet ve gerçekleştirilen denetimlere ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından açıklandı. . Yapılan açıklamada, 03 Ocak ile 09 Ocak tarihleri arasında Kocaeli genelinde Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4 bin 905 kişinin talebinin karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 969 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği ifade edildi. Ayrıca , 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 56 talebin yerine getirildiği öğrenildi.

7 KİŞİYE İDARİ 2 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde ise toplamda 48 bin 93 araç kontrol edilirken, 60 bin 462 kişiye kimlik sorgulamasıyapıldı. Bu denetimlerde isezorunlu karantina yasağını ihlal ettiği tespit edilen 7 kişiye idari, 2 kişiye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.Kocaeli genelinde denetlenen 17 bin 12 iş yerinden, 1 iş yerine ise tedbrilere uymadığı için idari işlem yapıldığı