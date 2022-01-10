Küçükçekmece Belediyesi’nde torpil: Sınavda yüksek alanlar sözlüyle bırakıldı! MEB önünde eylem yapan Kılıçdaroğlu kendi belediyesine sessiz kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndam (KPSS) yüksek puan almasına rağmen mülakatta elendiği iddia edilenler için "Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS'de yüksek puan alıp sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere bu siteye başvurmaya davet ediyorum" dedi.



İddiaları gündeme taşıyıp 'Bu torpil işinin peşini bırakmayacağım' diyen Kılıçdaroğlu, CHP tarafından yönetilen Küçükçekmece Belediyesi'ndeki skandalı ise görmezlikten geldi.



5 Ocak 2022 Çarşamba günü Küçükçekmece Belediyesi'nde gerçekleşen, 2021 yılı unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ilanında liyakat unutuldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde yaptığı eylem ile kendi partisine bağlı Kemal Çebi'nin Belediye Başkanı olduğu Küçükçekmece Belediyesi'nde, yazılı sınavda yüksek puan alan adaylara sözlü sınavda düşük puan verildi. Yazılı sınavda düşük puan alanlara ise sözlü sınavda 100 ve 95 puan verildiği görüldü.



MEB önünde yapılan açıklamadan 1 hafta sonra kendi belediyesinde liyakat dışı gerçekleşen sözlü sınav ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun tepkisiz kalması akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan yüksek puan alan, ancak sözlü mülakatta elenen memurlar, sınavın bağımsız birimler tarafından yeniden yapılmasını istedi.