Lice’de Jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonu: Yarım ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi kırsalında yapılan 2022 yılının en büyük operasyonunda, yarım tondan fazla esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesi kırsalında, "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal" operasyonu gerçekleştirdi. Jandarma komandolarında katıldığı İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) desteği ile 503 kilogram toz esrar ve 13 kilogram ise kubar esrar ele geçirildi. Piyasa değeri milyonlarca lira olan toplam 516 kilogram uyuşturucular Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da 2022 yılının en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilirken, Jandarma tarafından bölgede başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.