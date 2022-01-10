Lisede Atatürk’e saygısızlığa soruşturma! Skandal görüntülere müfettiş görevlendirildi

Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde kaydedilen video sosyal medyada adeta infial yarattı. Bir grup öğrencinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.



MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



Videoda okul yatakhanesinde öğrencilerden M.B, elindeki kesici alet ile "Sol vs Atatürk" dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başladığı görülüyor. Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından M.A.U'nun da kahkahalar attığı görülen videoda, "Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk" dedikten sonra küfrettiği duyuluyor. Olayın hemen ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada söz konusu öğrenciler hakkında okul tarafından disiplin işlemi uygulandığı ve konuyu ayrıntılı olarak incelemesi için müfettiş görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.





ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA: "KINIYORUZ"



İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrenciler yayınlanan videolara sessiz kalmadı. Öğrencilerin yaptığı toplu açıklamada yer alan ifadeler şöyle: "Biz Karanlığı Ezenlerin Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi Öğrencileriyiz. 8 Ocak Cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sizler gibi üzüntüyle ve öfkeyle izledik. 1908 yılında kurulan Balkan Savaşları'nda bu ülkenin kurulması için öğrencilerini şehit veren bu köklü okulda, ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daima izinden yürüyen, biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkartmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmayan herkesi kınıyoruz. Bu olayı unutmayacağımıza takipçisi olacağımıza söz veriyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini paramparça eden 3 saldırganın yer aldığı ve sosyal medyada büyük tepki çeken video ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayımladı. "Nasıl olsa çocuğu da yok, acımam" diyerek Atatürk'ün portresine saldırıp, kahkahalar eşliğinde videoya çeken 3 öğrenciye ilişkin açıklamada, "İvedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir." denildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul yönetiminin gerekli işlemleri başlattığını ve olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığını bildirerek müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.



PROVAKASYON AMACI OLABİLİR



Öte yandan konuyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Videonun, CHP'li Sarıyer Belediyesi tarafından Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için BJK Kapataş Vakfı'na tahsis edilen yurt binasında çekildiği iddia edildi. Görüntülerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu sonrasında kayda alındığı ve öğrenciler hakkında o dönem disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Binanın, BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in bizzat katıldığı Ekim 2020'deki imza töreni sonrasında vakfa devredildiği bilgisine ulaşıldı. Videonun, aylar sonra provokasyon amacıyla, Atatürk'e yönelik saldırı var algısı için sosyal medyaya düşürüldüğü ileri sürüldü.