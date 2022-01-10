Savunma sanayiide son dakika | Ufuk Korveti Türkiye’nin gözü kulağı olacak

Savunma sanayii çalışmalarında son dakika: Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591), 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

SON DÖNEMİN EN ÖNEMLİ DENİZ PLATFORMU

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.