Sayıştay Daire Başkanlığı’na İsmail Aktaş seçildi

Sayıştay Genel Kurulu, bugün Sayıştay Daire Başkanlığı seçimi için toplandı. Toplantıda yapılan seçimle Sayıştay Daire Başkanlığına, 2. Daire Üyesi İsmail Aktaş seçildi.



İSMAİL AKTAŞ KİMDİR?



1964 yılında Bolu'da dünyaya gözlerini açan İsmail Aktaş, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçiliği görevinde de bulunan Aktaş, 1992'de Sayıştay'da göreve başladı. Aktaş, 28 Mayıs 2014'te Bölüm Başkanı olarak görev yaparken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 3 Nisan 2015 tarihli 90'ıncı birleşiminde Sayıştay üyesi olarak seçildi. Evli olan Aktaş, iki çocuk babası.