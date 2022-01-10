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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
BEKİR COŞKUN
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Teröristlerin saldırısında şehit olan 3 asker memleketlerinde uğurlandı. Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un cenaze namazını ise kardeşi Musa Alyakut kıldırdı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (32) naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.



Şehidin eşi Gülsüm Alyakut, tabuta sarılarak, "Kurban olurum ben senin tabutunu mu görecektim. Seni kalbime sığdıramadım seni buraya nasıl sığdırdılar." diye gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kardeşi Musa Alyakut'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Saldırıda şehit düşen er Enes Koç'un (21) cenazesi helallik için İstanbul Bahçelievler'deki evine getirildi. Babası Cemalletin Koç, annesi Emine Koç, kardeşleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.



Yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, şehidin dayısı Ahmet Deniz "Sen kalk ben yatayım Enes" dedi. Taziye evine gelenler "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Alınan helalliğin ardından şehit Enes Koç'un cenazesi Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Cami'ne götürüldü. Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar da Mersin'de toprağa verildi.

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Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
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