Şehit teğmenin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (32) naaşı, memleketi Kahramanmaraş
'ta toprağa verildi.
Şehidin eşi Gülsüm Alyakut
, tabuta sarılarak, "Kurban olurum ben senin tabutunu mu görecektim. Seni kalbime sığdıramadım seni buraya nasıl sığdırdılar." diye gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kardeşi Musa Alyakut'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Saldırıda şehit düşen er Enes Koç'un (21) cenazesi helallik için İstanbul
Bahçelievler'deki evine getirildi. Babası Cemalletin Koç, annesi Emine Koç, kardeşleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, şehidin dayısı Ahmet Deniz
"Sen kalk ben yatayım Enes" dedi. Taziye evine gelenler "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Alınan helalliğin ardından şehit Enes Koç'un cenazesi Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Cami'ne götürüldü. Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar
da Mersin
'de toprağa verildi.