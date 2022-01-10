Şırnak’ta 2021 yılında 54 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Başkanlığı'nda 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Şırnak'ta bir otelde gerçekleşen toplantıya, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Cemal Dalaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "2021 yılında çok yoğun terörle mücadele Jandarma, Emniyet ve Türk Silahlı kuvvetlerimizin çalışmaları oldu. PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, PYD terör örgütlerine yönelik Jandarma ve Emniyet birimlerimizin yıl boyunca 9 bin 265 operasyonu gerçekleşti. Bu operasyonlar kapsamında 54 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 764 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı. Yapılan bu yasal işlemler sonucunda da emniyet birimleri tarafından yapılan operasyonlarda 103, Jandarma Birimleri tarafından yapılan operasyonlarda 24 kişi tutuklandı. Kırsalda jandarmamızın hemen hemen her gün, her hafta operasyonları oldu. Bu kapsamda da 485 sığınak, barınak ve mağara yok edildi. 551 roketatar mühimmatı, 259 el bombası, 80 el yapımı patlayıcı, 10 mayın, 10 patlamamış top mühimmatı, 1 havan, 3 lav, 4 roketatar, 376 tüp ve birçok patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda ağır silah ile silah mühimmatları, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında; 3 adet uzun namlulu silah, 2 adet kısa namlulu silah, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet el yapımı patlayıcı, 5 adet el bombası, patlayıcı ve silah mühimmatları ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi" dedi.

2021 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM OLMADI

2021 yılında Şırnak'ta terör örgütüne katılımın olmadığını ifade eden Vali Pehlivan; "Terör örgütüne katılım 2020 yılında 4 iken, 2021 yılında terör örgütüne ilimizden hiç katılım olmamıştır. Buda terör örgütünün artık sahada insanları kandırıp örgüte katma konusunda artık bunu gerçekleştiremediği ve güvenlik birimlerimizin son derece başarılı operasyonları neticesinde bu teması kestiği ve vatandaşlarımızın, gençlerimizin terör örgütlerine karşı bir karşı duruşunda ifadesi olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de terör örgütüne katılım olmayacaktır" ifadelerini kullandı.