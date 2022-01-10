Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Macron’un Türkiye’yi hedef alan sözlerine sert tepki: Medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
"AK PARTİ'YE OY VERİYOR DİYE BİR KESİMİ HEDEF GÖSTERDİ"
"Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu, hükümetimiz ve partimizle ilgili iftira niteliğinde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanımız ve Ulaştırma Bakanımız gerekli cevapları verdiler.
Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Mesela öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir. Vali ve kaymakamları hedef alan bir konuşma yaptı. Bürokratlara, seçilmiş hükümeti dinlememe talimatında bulundu.
Yassıada Zihniyeti dediğimiz zaman büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Bu kadar bedel ödenmesine rağmen, en son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi almasını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Üstelik bunun bir Ortaçağ zihniyeti gibi bir aşağılama ile zikredilmesi yanlıştır.
CHP'Lİ ÖZEL'E DİN EĞİTİMİ TEPKİSİ
Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar. Toplumun kazanımlarını koruyan bir dil olması lazım. Kutuplaştırmalarını net bir şekilde anlamaları lazım.
Siyasi tansiyon biraz yükseldiği zaman, Yassıada'ya memleketi götüren dili kullanıyorlar. Dillerinin maalesef akılla, makul bir şekilde düşünceyle siyaset yapmadıklarını, kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz.
PROVOKATİF HABERLERE TEPKİ
Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan'ın çok köklü ilişkileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın ilişkileri oldu, üst düzey ziyaretleri oldu. Arzumuz, Kazakistan'ın birlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı sürecin geri bırakılmasıdır. Arzumuz Kazakistan'ın istikrarını koruması. Türkiye, Kazakistan'ın kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır.
ESKİ AVUSTURYA BAŞBAKANINA YENİ GÖREV
Avusturya'nın Başbakanı Kurz, İslam düşmanlığıyla, göçmen düşmanlığıyla öne çıkan bir şahıstı. Yolsuzluk soruşturması sonucu istifa etti. Bu şahsın Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin başına geleceğine dair haber var. Müslüman ve Türkiye düşmanlığıyla öne çıkan bir şahsın, böyle bir göreve getirilmesi Avrupa'da aşırı sağcılara karşı verilen mücadeleye zarar verecektir.
MACRON'UN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE SÖZLERİ
Türkiye'nin faaliyetleri herhangi bir emperyal niyet içermiyor. Türkiye'nin faaliyetleri, çeşitli kıtalarda izlediğimiz politikalarla ilgilidir. Sayın Macron'un dış politikası, Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuştur.
Yakın zamanda Macron, Libya'da Hafter'e destek verdi Hafter'de arkasında bir sürü toplu mezar bıraktı. Sayın Macron'un literatüre geçecek bir sürü sözü var. İkide bir Türkiye'nin siyasal İslam'ı yaymakta olduğundan bahsediyor. Bu sözleri neye göre söylüyor? Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarını korumak istediğinde iftira atıyor.
Fransa dönem başkanlığını devraldı. Fransa ve AB bayrağı Paris'te yan yana asılmıştı. Macron'un gözleri önünde AB Bayrağı aşağıya indirdiler. Macron'un medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz.
HDP'Lİ VEKİLE "TERÖRİSTLE FOTOĞRAF" FEZLEKESİ
Sayın Şentop milletvekili sıfatını taşıyan birisinin PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafları sonrasında yüce Meclis'in onurunu korumak için gerekli açıklamayı yapmıştır. Meclis'in böyle çirkin bir görüntüyle gündeme gelmemesi için gerekeni yapmıştır.
Hiçbir ülkenin, demokrasisini, egemenliğini yok etmek isteyen örgüt karşısında tavizsiz davranması gerekir.