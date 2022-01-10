Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Macron’un Türkiye’yi hedef alan sözlerine sert tepki: Medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz

Yassıada Zihniyeti dediğimiz zaman büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Bu kadar bedel ödenmesine rağmen, en son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi almasını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Üstelik bunun bir Ortaçağ zihniyeti gibi bir aşağılama ile zikredilmesi yanlıştır.

CHP'Lİ ÖZEL'E DİN EĞİTİMİ TEPKİSİ

Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar. Toplumun kazanımlarını koruyan bir dil olması lazım. Kutuplaştırmalarını net bir şekilde anlamaları lazım.

Siyasi tansiyon biraz yükseldiği zaman, Yassıada'ya memleketi götüren dili kullanıyorlar. Dillerinin maalesef akılla, makul bir şekilde düşünceyle siyaset yapmadıklarını, kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz.