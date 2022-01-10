Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’li Engin Özkoç’a 250 bin TL’lik tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE LİDERLİK ETTİ"

Başkan Erdoğan'ın 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile Devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiş olduğu vurgulanan dilekçede "Bu nedenle FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, istinaf ve temyiz aşamalarından geçerek kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016 / 22 E, 2017 / 253 K., 04.10.2017 T. sayılı dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanımız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır ki, bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla telifi kabil olmadığı açıktır. Aynı durum PKK için de geçerlidir. 40 yıllı aşkın bir geçmişi olan bu terör örgütü, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde bitme noktasına getirilmiştir. Bu nedenle adı geçen örgütün, Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu husumet, örgüt yöneticileri ve mensupları tarafından sık sık dile getirilmektedir." İfadeleri kullanıldı.