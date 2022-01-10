Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’li Engin Özkoç’a 250 bin TL’lik tazminat davası

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı'nda Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Özkoç, "Öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor.'' Diye konuştu. Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılması talep edildi. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin TL manevi tazminat davası açıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.
"TERÖRLE MÜCADELEDE LİDERLİK ETTİ"
Başkan Erdoğan'ın 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile Devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiş olduğu vurgulanan dilekçede "Bu nedenle FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, istinaf ve temyiz aşamalarından geçerek kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016 / 22 E, 2017 / 253 K., 04.10.2017 T. sayılı dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanımız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır ki, bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla telifi kabil olmadığı açıktır. Aynı durum PKK için de geçerlidir. 40 yıllı aşkın bir geçmişi olan bu terör örgütü, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde bitme noktasına getirilmiştir. Bu nedenle adı geçen örgütün, Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu husumet, örgüt yöneticileri ve mensupları tarafından sık sık dile getirilmektedir." İfadeleri kullanıldı.
Başkan Erdoğan'ın FETÖ ve PKK ile olan mücadelesi ve kararlılığı da toplumda akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği bir husus olduğuna dikkat çekilen dilekçede "Bugün terör örgütlerinin egemen olmadığı, özgür ve bağımsız, bütünlüğünü muhafaza etmiş bir ülkede yaşıyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı mücadelesinin payı büyüktür." Sözlerine yer verildi.
"KIŞKIRTICI AÇIKLAMALARI ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ"
Başkan Erdoğan'ın, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftira ve kişilik haklarına ağır bir saldırı olduğu dile getirilen dilekçede şöyle devam edildi:
"Kaldı ki adı geçen kişi bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir. Geçmişte de benzeri mesnetsiz ve kışkırtıcı açıklamaları yaparak TBMM'de gerginliklerin fitilini ateşlemiş ve nahoş görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hakaret kastı, yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır. Dava ve şikayet konusu söz ve eylemlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu hürriyetlerin sağladığı yetkiler açıkça kötüye kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal ederek, ifade hürriyetinin sınırlarına tecavüz edilmiştir."