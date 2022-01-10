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Giriş Tarihi: 10.1.2022 21:14

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için partisinden açıklama geldi: Sevgilisi değil sözlüsü

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel için partisinden açıklama geldi: Sevgilisi değil sözlüsü

Geçtiğimiz günlerde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü PKK üyesi ile çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Skandal olay Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelirken, HDP'li Meral Danış Bektaş konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bektaş, "Fotoğraflar okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir." ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye son günlerde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora ile ortaya çıkan samimi fotoğraflarını konuşuyor. Skandal olayla ilgili olarak birçok tepki gelirken, HDP'li Meral Danış Bektaş TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

BEKTAŞ, SEMRA GÜZEL'E SALDIRI YAPILDIĞINI SAVUNDU

Semra Güzel'in saldırıya maruz kaldığını savunan Bektaş, "İki gündür milletvekilimize karşı çok çirkin, çok ileri düzeyde bir saldırı var." diyen Beştaş, "Yargısız bir infaz var. Daha kendisi konuşmadan bunun üzerinden kabul edilemez ölçüde bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

"FOTOĞRAFLAR SÖZLÜSÜNE AİTTİR"

Açıklamalarına devam eden Bektaş, "Milletvekilimizin çektirdiği fotoğraflar kendisinin de ifade ettiği gibi okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne aittir." ifadelerini kullandı.

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Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için partisinden açıklama geldi: Sevgilisi değil sözlüsü
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