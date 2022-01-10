Toplum can sağlığı tehlikede!  İETT’de 10 günde 9’uncu yaralamalı kaza

İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. İETT'ye bağlı olarak çalışan otobüsler 1 Ocak itibariyle 9 kere yaralamalı kazaya karıştı. Son kaza ise Beşiktaş Dolmabahçe'de meydana geldi. Saltanat Kapısı önünde sabah saat 06.00 sıralarında yaşanan kazada, yağışlı hava nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü asırlık çınar ağacına çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde sıkışan şoför vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen ağaç ve kaza yapan otobüs nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaldırıma ve yola devrilen asırlık çınar ağacı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar ağacın üzerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kaza yapan otobüs çekildi. Otobüste büyük hasar oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.





'BUGÜN DE İETT'DE KAZA İLE UYANDIK'



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde (İETT) son günlerde yaşanan yaralamalı kazalar sonrasında İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, kazaların sebebini ise şu şekilde açıkladı:



*Şoförler dinlenemiyor "olması gerekenden fazla" çalıştırılıyor.



*Bakım ve Onarım işleri 'Yandaşa' peşkeş çekiliyor.



*Otobüsler yenilenmiyor.



*Kazan önleme sistemi "telemetri" bütçeden çıkartılıyor.

10 HAFTADA GÜNDE 9'UNCU YARALANMALI KAZA



1 Ocak:

Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, yoldan çıkarak kaldırımın üstünde asılı kaldı. Şans eseri yoldan geçen araç ve insanların üzerine düşmedi.



3 Ocak:

Beyoğlu'nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Emel Koç Lokmacı'ya İETT otobüsü çarptı. Ağır yaralı genç kadın yaşam savaşı veriyor.



4 Ocak:

Merter'de seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı. Yolcuların kendilerini hızla araçtan atması üzerine faciadan dönüldü.



5 Ocak:

Eyüpsultan'da arızalanan İETT otobüsü, yolun ortasında kaldı. Arızanın mesai çıkış saatine denk gelmesiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yolda kalan vatandaşlar isyan etti.



5 Ocak

Kemerburgaz'da ise kavşaktan geçmeye çalışan İETT otobüsü ve taksi kaza yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kaza bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.



6 Ocak:

Eyüpsultan'daki Hz. Halid Bulvarı'nda kontrolden çıkan otobüs, Tahta Minare durağına daldı. Duraktaki Selin G. ve Hakan B. ile araçtaki bir yolcu yaralandı. Otobüs ise kaldırımda askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.



8 Ocak:

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde iki otobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle 8 vatandaş yaralandı.



8 Ocak:

Fatih Beylerbeyi Caddesi üzerinde otobüsün şoförü fren yapmasına rağmen otobüsün duramaması sonucu öndeki başka bir otobüse çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.



8 Ocak:

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki otobüsün tavan kısmındaki parça bir yolcunun başına düştü. Yaralanan vatandaş kontrol için hastaneye götürüldü.





14 FARKLI İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI



Toplu taşımadaki sorunlar ise İBB yönetiminin İETT üzerinden CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Seçimleri Koordinatörü Özgür Karabat ile birlikte yapılan vurgunu da ortaya çıkarmıştı.



İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü. İBB ayrıca Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketten 558 milyon TL'ye 60 adet çift körüklü otobüs satın aldı.