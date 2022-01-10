Türk Parlamenterler Birliği’nden emekli milletvekili maaşlarıyla ilgili açıklama

Türk Parlamenterler Birliği, emekli milletvekili maaşlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ödeme günü dolmasına rağmen yaşı gelmediği için emekli olmamış birçok milletvekili olduğunun vurgulandığı açıklamada, emekli olmak için yaşını beklemek durumunda olan birçok milletvekilinin de bulunduğu belirtildi.



'SÜPER EMEKLİLİK HAKLARI YOK'



Türk Parlamenterler Birliği'nin açıklaması şöyle:



Son günlerde emekli milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri üzerinden başlayan değerlendirme ile Türk siyasi hayatı boyunca daha önce defalarca kamuoyu önünde tartışmaya açılan milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri konusunda kamuoyuna bir açıklama zarureti hâsıl olmuştur.



Bu tartışmalar vesilesiyle yanlış bilinen bir takım hususlara da burada açıklık getirilmeye gayret edilmiştir.



Öncelikle şu husus ifade edilmelidir ki; milletvekillerinin 'süper emeklilik' diye tabir edilecek bir hakları yoktur. Milletvekilleri de tıpkı diğer tüm vatandaşlarımız gibi prim ödemelerini tamamladıktan sonra ve yaşları geldiğinde emekli olurlar.







YAŞININ DOLMASINI BEKLEMEKTE



Bir milletvekili görevi bittiğinde eğer prim ödemeleri tamamlanmamışsa kendisi kalan primlerini bizzat ödemek zorundadır. Milletvekilinin emekli olması için bu da yeterli değildir; söz konusu milletvekili tıpkı diğer tüm vatandaşlarımız gibi emekli olacak yaşta değilse yaşının dolmasını beklemek zorundadır.



Hali hazırda ödeme günü dolmasına rağmen yaşı gelmediği için emekli olmamış birçok milletvekili olduğu gibi; henüz prim ödemesi tamamlanmadığı için primlerini kendisi ödeyen ve ödemesini tamamladıktan sonra emekli olmak için yaşını beklemek durumunda olan birçok milletvekili de bulunmaktadır. Kaldı ki bunların içerisinde birden fazla dönem görev yapmış milletvekilleri de hayli fazladır.



GİDERLERİ KENDİLERİ KARŞILIYOR



Milletvekillerinin devlet tarafından kendilerine verilen bir makam aracı yoktur, bugüne kadar da hiç olmamıştır. Milletvekilleri görevleri boyunca kendi şahsi araçlarını kullanırlar. Ayrıca milletvekilleri görevleri esnasında kırtasiye giderlerini, ağırlama giderlerini kullandıkları araçlarının yakıtları da dâhil olmak üzere tüm ulaşım giderlerini kendileri bizzat karşılarlar.



TÜM EMEKLİLER GİBİ AYNI HAKLAR VERİLSİN



Kamuoyunu aydınlatmak üzere yaptığımız bu açıklamalarımız ile birlikte son günlerde gerçekleşen milletvekilleri emeklilerinin özlük hakları konusunda emekli milletvekillerinin aylıklarını esası bakımından bir artış talebi asla söz konusu değildir. Mesel tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi talebinden ibarettir.