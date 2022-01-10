Uyuşturucuyla mücadelede 1 haftada 87 operasyon

Kocaeli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlara ait rakamları açıklandı. Yapılan açıklamada 3 Ocak ile 9 Ocak arasında düzenlenen 87 ayrı operasyon ve çalışmada, 135 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, bu kişilerden 9'nunun tutuklandığı ve 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği öğrenildi. Biri hastanede 5 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli merciliere sevk edileceği belirtildi.

81 OPERASYON

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 81 operasyon ve çalışmada, gözaltına alına 127 kişinin ev, iş yeri ve üzerlerinde ise 124 gram Esrar, 29 gram Bonzai, 282 gram Metamfetamin, 1 gram Kokain, 3 Sentetik Ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 990 TL para, 2 tüfek, 2 tabanca, 17 fişek, 3 hassas terazi ele geçirildiği, toplam 8 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

JANDARMA'DAN 6 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 6 ayrı operasyon ve çalışmada 8 kişi gözaltın alınırken, 1 kişi hakkında tutuklama, 1 kişi hakkında ev hapsi ve 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ifade edildi. Bu operasyonlarda ise 1 kilo 587 gram Esrar, 4 gram 7 miligram Metamfetamin, 65 gram 63 miligram Bonzai ve 29 sentetik hap ele geçirildi.