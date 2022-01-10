Volkan Yılmaz’dan İmamoğlu’na: Hiçbir şey bilmezsen haddini bil!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, terörle irtibatlı kişilerin İBB'de işe alındığı iddiasının araştırılması gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Muhatap almıyorum" diyerek cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.



"İMAMOĞLU ZATEN MHP'NİN MUHATABI OLAMAZ"



İBB Başkanı İmamoğlu'nun mütekabiliyet gereği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhatabı olamayacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği ile ilgili yapmış olduğu eleştiriler esnasında bir basın mensubu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi'nin, terörle irtibatlı kişilerin İBB'de işe alındığı iddialarının araştırılması gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Kendisine konu hakkındaki düşünceleri sordu. İmamoğlu da 'MHP'nin Genel Başkanı benim muhatabım olamaz' açıklamasını yaptı. Benim İmamoğlu'na buradan hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Birincisi, mütekabiliyet gereği MHP'nin Genel Başkanı kendisinin zaten muhatabı değildir. Onun muhatabı İBB'de MHP Grup Başkanvekili olan şahsımdır. 'Hiçbir şey bilmezsen haddini bil' diye bir söz vardır. Hak bilmek, hukuk bilmek güzel bir erdemdir. Ben Ekrem İmamoğlu'nun haddini ve hukukunu biliyor olabileceğinden hareketle 'MHP'nin Genel Başkanı benim muhatabım olamaz' dediğini anlamak istiyorum" dedi.



'TERÖR SUÇUNDAN YATAN BİRİNE GÜZELLEMELER YAPAN ŞAHIS…'



'İmamoğlu bunu söylememiş, kamuoyunun algıladığı şekilde bu ifadeleri kullanmışsa yine kendisine şunları söylemek istiyorum' diyen Yılmaz, konuşmasını şu şekilde tamamladı:



Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin terör örgütüne kaynak aktardıkları için açığa alınan belediye başkanlarını Diyarbakır'da ziyaret eden, yine bu partinin birçok masum vatandaşımızı sokağa davet ederek ölümüne sebep olan ve cezaevinde tutuklu bulunan sözde gelen başkanına güzellemeler yapan, terör örgütünün siyasi uzantısının grup başkanvekili ile Büyükçekmece'de demokrasi adına, özgürlük adına sırıtarak zeytin ağacı diken, İBB'nin Kültür Müdürlüğünü teröristlerin yayınevine çeviren bu şahıs, 52 yıllık şanlı mazisinde 5 binin üzerinde şehidi bulunan, sosyal maliyeti kanla, canla ödeyen, önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışıyla siyaset yapan ve vatan, millet, devlet sevdalılarının oluşturduğu MHP'nin muhatabı asla olamaz. Hadi oradan! Sözlerimi üstat Abdurrahim Karakoç'un söyleriyle bitirmek istiyorum: 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana olun siz."