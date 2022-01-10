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Giriş Tarihi: 10.1.2022 17:23

Yağmurlu havada viraja giren otomobil takla attı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yağmurlu havada viraja giren otomobil takla attı

Sarıyer’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hızla viraja giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yağmur nedeniyle Bahçeköy Kemerburgaz yolunda kayganlaşan yolda seyir halinde olan otomobil viraja hızla girince sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Ters dönen araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yardıma gelenler tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan diğer 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Yağmurlu havada viraja giren otomobil takla attı
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