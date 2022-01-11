3 katlı bina aşırı yağıştan yıkıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle yaşanan heyelanda tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü. Kaya parçaları ile tamamen yıkılan ev mahalle yolunu kapattı. Yıkılan evin sahibi Fehim Mazmancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybının olmadığı için mutlu olduğunu söyledi. Evin tadilatta olduğunu ve nisan ayında yerleşmeyi planladığını anlatan Mazmancı, "Olan mala olsun diyeceğiz. Biliyorsunuz 2-3 günden beri yaşanan depremler ve yaşanan yağışlardan, toprak kaymasından dolayı 30-40 tonluk taşların kayması sonucu binamız yıkıldı. Sağlık olsun, Allah cana vermesin" dedi.