3 şehidin intikamı alındı: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonu ile ilgili "PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

PKK'lı teröristler tarafından Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırıda 3 asker şehit olurken teröristler yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonla ilgili detayları paylaştı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecekPKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."