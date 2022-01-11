Haberler Gündem Haberleri 3 şehidin intikamı alındı: 22 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.1.2022 19:11

3 şehidin intikamı alındı: 22 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
3 şehidin intikamı alındı: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonu ile ilgili "Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonu ile ilgili "PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

PKK'lı teröristler tarafından Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırıda 3 asker şehit olurken teröristler yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonla ilgili detayları paylaştı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecekPKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."

ARKADAŞINA GÖNDER
3 şehidin intikamı alındı: 22 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA