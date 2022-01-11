İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt içerisinde yönetici konumunda olan ve gizli yapılanma içerisinde faaliyet gösteren, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştirdikleri tespit edilen 10 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularında itirafçı olan şüpheliler 423 örgüt üyesi deşifre edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.