‘650 kilometre raylı sistem ağı teslim ettik’

İSTANBUL
Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı yapıldı. Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetiminin Sancaktepe
'de devam eden metro inşaatını kumla doldurmasını meclis gündemine taşıdı. İstanbul'un AK Parti
dönemine dek raylı sistemlerde gerekli ilerlemeyi kat edemediğini söyleyen Özdemir, "2019'da yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik raylı sistemi yeni yönetime devrettik. Siz ilk iş olarak metro projelerini iptal ettiniz. Size güvenip oy verenlere büyük hayal kırıklığı yaşattığınız açıkça görülmektedir" dedi.