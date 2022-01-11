Ağaç AŞ’de ikna odaları kuruldu

İBB İştiraki
Ağaç Ve Peyzaj A.Ş'de işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı yapıldığı öğrenildi. İYİ Parti
tarafından yönetildiği belirtilen Ağaç A.Ş'deki personele, İYİ Parti tarafından kurulan sendikaya geçmemeleri halinde yerlerinden sürülme ve işten çıkartılma tehdidi yapıldığı söylendi Öz Orman-İş Sendikası, Ağaç ve Peyzaj AŞ
'de, işçilere yönelik yapılan sendikal baskıyı protesto etti. Saraçhane Parkı'nda yapılan basın açıklamasıyla kurulan ikna odalarında işçilere yapılan baskıların sona erdirilmesi istendi. İBB ve iştiraklerinin bir koalisyon tarafından yönetildiğini ve İyi Parti'nin bu ortaklardan biri olduğuna dikkat çeken Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur
Kızılkaya, Meral Akşener
'e seslenerek, "Yönetimine ortak olduğunuz belediye iştiraki olan ve partiniz kontenjanından bir genel müdürün yönettiği Ağaç AŞ'de kurulan ikna odalarından haberdar mısınız? Yoksa, yönetim sizi de 'her şey çok güzel olacak' diyerek mi ikna etmektedir?" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu
'na da çağrıda bulunan Kızılkaya, "Her şey güzel olacak derken, güzel olan ve olacak her şey sadece sizin taraftarlarınız için mi geçerliydi? İkna odalarına alınarak zorla istifa ettirilen işçiler için güzel olan bir şey göremiyoruz. Siz görebiliyor musunuz?" dedi.