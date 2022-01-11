AK Parti’nin tamamladığı hamamı 3 yılda açtı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Belediye Başkanı Nihat Can döneminde inşası tamamlanan Bilecik Şehir Hamamı törenle hizmete girmişti. Kısa bir süre sonra yapılan 2019 yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Semih Şahin ise, henüz 1 yıllık bile olmayan yeni binayı, "yıkılma tehlikesi var" diyerek hamamı kapatmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından Şahin yıkılacak dediği hamamı, havai fişeklerin eksik olduğu görkemli bir törenle bir de kendisi hizmete açtı. Şahin açılışta yaptığı konuşmada, "Bu hamamın göbek taşı ısınmıyordu, dolayısıyla burası bir hamam değildi. Biz bu sorunu gidererek halkımızın hizmetine açıyoruz" dedi.

KENDİSİ DEĞİL İŞLETMECİ YAPTI

Daha önce açılmış olan bir hamamı tekrar kendisi kurdele keserek açan ve hamamda Belediye olarak bir takım iyileştirme ve tadilat yaptıklarını belirten Şahin'in algı oyunu yine tutmadı. İhale ile özel bir işletmeciye verilen hamamdaki tüm iyileştirme ve tadilatların işletmeci tarafından yaptırıldığı anlaşıldı.

VEKİL YAĞCI'DAN "YALANCI" TEPKİSİ

Şehir hamamını halka kazandıran isimlerden biri olan AK Parti'li Milletvekili Selim Yağcı, CHP'li Semih Şahin'e sert tepki gösterdi. Hamamın ısıtmasının olmadığını ve ısıtma sistemlerini yeniden yapıldığını söyleyen Şahin'e elindeki fotoğraflarla cevap veren Vekil Yağcı, Projesini tamamlayıp 3 yıl önce hizmete aldığımız hamamın tabanından duvarlarına kadar tüm ısıtma sistemleri mevcuttur. Bunlar da inşaat aşamasında çektiğimiz fotoğraflar. Sayın Şahin her zaman olduğu gibi yine yalan siyasetine soyundu. Yıkılacak, tavanı çöküyor diyerek kapattığı hamamı 3 yıl boyunca keyfi olarak hizmete açmadı. 3 yıl aradan sonra da tadilat yaptık diyerek şov yapıyor. Yapılan bir şey varsa onu da Başkan Şahin yapmadı. İşletmeci kendisi yaptı. Algı siyasetini artık bırakın, halk size hiçbir şekilde inanmıyor ve güvenmiyor" dedi.