Ankara emniyetinden nefes kesen operasyon





Organize suç şebekesi, kazancı yüksek olan esnafları yanlarına geçtikleri, sahibi oldukları eğlence merkezlerinde ağırladıkları, bir süre sonra is kendilerine ortak aradıklarını ve ortak olmalarını istediklerini öğrenildi. Şebeke, illegal oluşturdukları ortaklık karşılığında nakit para, araç, tapu, menkul veya gayrimenkul aldıkları, ortakların hakkini istemesi sonrasında ise yanlarında bulunan silahlı adamları ile birlikte mağdurları sindirirken aileleri ile tehdit ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca ele geçirmeye çalıştıkları eğlence mekanlarında veya önlerinde adaları vasıtasıyla silahlı eylem gerçekleşirken dükkanları da kurşunladıkları tespit edildi.