Ankara emniyetinden nefes kesen operasyon

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara'da faaliyette bulunan suç örgütlerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarda S.S. liderliğinde toplanan grubun özellikle Çankaya ilçesi Filistin Caddesi civarında bulunan bazı eğlence mekânlarını veya eğlence mekânlarının vale/koruma Hizmetlerini zorla almaya çalıştıklarını belirledi.
Organize suç şebekesi, kazancı yüksek olan esnafları yanlarına geçtikleri, sahibi oldukları eğlence merkezlerinde ağırladıkları, bir süre sonra is kendilerine ortak aradıklarını ve ortak olmalarını istediklerini öğrenildi. Şebeke, illegal oluşturdukları ortaklık karşılığında nakit para, araç, tapu, menkul veya gayrimenkul aldıkları, ortakların hakkini istemesi sonrasında ise yanlarında bulunan silahlı adamları ile birlikte mağdurları sindirirken aileleri ile tehdit ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca ele geçirmeye çalıştıkları eğlence mekanlarında veya önlerinde adaları vasıtasıyla silahlı eylem gerçekleşirken dükkanları da kurşunladıkları tespit edildi.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütü üyesi 14 kişiye yönelik olarak 14 ikamet 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde polis üniformasında kullanılan arma, polis yeleği, biber gazı ve çok sayıda çek senet ele geçirildi.