Haberler Gündem Haberleri Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Giriş Tarihi: 12.1.2022 00:13 Son Güncelleme: 12.1.2022 00:14

Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu

AA
Bağcılar’da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu

İstanbul Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten daha geç gelmesi sebebiyle büfe önünde 100 metreden fazla kuyruk oluştu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tarafından Halk Ekmek A.Ş'ye tepki gösterildi.

Sosyal medyada yayınlanan ve bir vatandaşın çektiği görüntüde, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki Halk Ekmek büfesine saat 14.00'te gelmesi gereken ekmeğin saat 15.19'da geldiği anlatılıyor.

100 METREDEN FAZLA KUYRUK OLUŞTU

Görüntüleri çeken kişi, ekmek almak isteyen insanların büfe önünde 100 metreden fazla kuyruk oluşturduğunu belirterek, görevlilerin ekmeğin geç gelmesine gerekçe olarak araç arızası ve trafiği öne sürdüğünü anlattı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda kullanıcı tarafından Halk Ekmek A.Ş'ye tepki gösterildi.

AK PARTİ TARAFINDAN SORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin dün gerçekleştirilen oturumunda da Halk Ekmek A.Ş'de kapasitenin altında normal ekmek üretilmesi ve ekmek servis saatlerinin gecikmesine ilişkin AK Parti tarafından soru önergesi verilmişti.

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Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
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