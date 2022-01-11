Barış Atay’a darp davasında karar çıktı!

Kadıköy'de 31 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları iddiasıyla sanık Ömür Canpolat hakkında 'Kamu görevlisine karşı yaralama' ve 'Kamu görevlisine karşı hakaret' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle, diğer sanıklar Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan hakkında ise 'Kamu görevlisine karşı yaralama' suçundan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya müşteki ve sanık avukatları katılırken Cumhuriyet savcının önceki celse sunduğu mütalaasını tekrar ederek sanıkların, Kamu Görevlisini Kasten Yaralama' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla, sanık Ömür Canpolat'ın ise 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

Sanık Osman Avşar'ın avukatı müvekkilinin diğer sanıklarla hareket etmediğini ve suçsuz olduğunu söyleyerek beraat kararı verilmesini isterken sanık sanık Ömür Canpolat'ın avukatı ise "Müvekkilim kısmi ikrarda bulunmuştur. Müştekinin kamu görevlisi olduğunu bilmeden hareket etmiştir. Çoğu vatandaş bakanları bile tanımaz' diyerek beraat talebinde bulundu. Sanıklar Çağrı Hasan Baş ve Çağlar Baş'ın avukatı ise duruşmada 'Müvekkillerim müştekinin kamu görevlisi olduğunu bilmemektedir. Ayrıca Çağrı Hasan Baş, müşteki tarafından vurulup yere düşürülmesine rağmen sanık sıfatındadır. Beraatlerini istiyoruz" şeklimde konuştu.

ÖRTÜLÜ İKRAR İÇEREN VE SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMALAR..

Duruşma sonu mahkeme kararında, sanıklardan Ömür, Çağlar ve Çağrı Hasan'ın suçtan kurtulmaya yönelik kısmen örtülü ikrar içeren savunmaları, sanık İnan'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunması, sanık Osman'ın eylemi 4 kişinin gerçekleştirdiğine yönelik anlatımları, müştekinin aşamalardaki tutarlı ve değişmeyen anlatımları, müştekiyi doğrulayan tanık beyanları, HTS ve olay yeri inceleme raporu, bilirkişi raporu ve tüm kanıtlar kapsamında müşteki Barış Atay'ın Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptığını ve olay günü tanık Pınar'la Kadıköy'e gittiğini aktardı.

SANIKLARIN MÜŞTEKİNİN SİYASİ KONUMUNU BİLDİKLERİ VURGULANDI

Kararın devamında müşteki ve tanık Pınar, mekanda otururken aynı yerde bulunan sanık Ömür Canpolat'ın müştekinin siyasi tutumu kendisine uymadığı için diğer sanıklar Çağlar ve Çağrı Hasan'la birlikte müştekiyi takibe aldıkları, ardından sanık Ömür'ün müştekiye 'şerefsiz, vatan haini' diyerek arkadan vurduğu, Osman dışındaki diğer sanıkların da vurmaya devam ettikleri, sonrasında olay yerinden kaçtıkları, sanık Osman'ın ise olay günü telefonla konuşmasından dolayı diğer sanıklara katılmadığı, kamera görüntülerinde de bu sanığın görülmediği yer aldı.

1 SANIĞA MAHKEMEDEN BERAAT

Verdiği kararda sanık Ömür Canpolat'ın müştekiye sarfettiği hakaretlerden Milletvekili olduğunu bildiğinin ve siyasi turumuna ters düştüğü için müştekiyi darp ettiğinin anlaşıldığını ve ayrıca sanıklar Ömür, Çağrı Hasan, Çağlar ve İnan 'ın incelenen adli sicil kayıtlarıyla saptanan suç işleme eğilimlerinin gözetildiğini aktaran mahkeme, sanık Osman Avşar'ın 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılansa da beraatine hükmetti.

SANIKLARIN CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme, sanık Ömür Canpolat'ın 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi'nin ise 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama' suçundan 9 ay hapis cezalandırılmalarına karar vererek davayı sonlandırdı.