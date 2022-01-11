Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özkoç, Kocaeli İl Danışma toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan'a çirkin hakaretlerde bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın
konuya ilişkin açıklamasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'na Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi
'ne de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı bilgisini paylaştı.