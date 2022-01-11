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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a 250 bin liralık dava

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a 250 bin liralık dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özkoç, Kocaeli İl Danışma toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan'a çirkin hakaretlerde bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın konuya ilişkin açıklamasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı bilgisini paylaştı.
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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a 250 bin liralık dava
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