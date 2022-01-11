Başsavcı Şahin Rusya’ya gidiyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov'un resmi davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyor. Rusya Federasyonu Savcılık Makamının 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan programa katılacak olan Şahin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyet başkanlarıyla yapacağı kabule de katılacak.



MUTABAKAT ZAPTI İMZALANACAK



Öte yandan ziyaret kapsamında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla da bir mutabakat zaptı imzalanacak.



Şahin'e ziyaretinde, Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer eşlik edecek.