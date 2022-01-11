Bombalı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı: 23 yıl sonra yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 3 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı ve bombalı terör saldırısının failini 23 yıl sonra yakaladı.

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırı ile ilgisi bulunduğu iddia edilen R.E. gözaltına alındı.

"Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan ötürü 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.