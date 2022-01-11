Haberler Gündem Haberleri Bombalı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı: 23 yıl sonra yakalandı
Giriş Tarihi: 11.1.2022 19:08 Son Güncelleme: 11.1.2022 19:08

Bombalı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı: 23 yıl sonra yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bombalı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı: 23 yıl sonra yakalandı

1998 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından İstanbul’da düzenlenen silahlı ve bombalı terör saldırısına karışan bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 3 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı ve bombalı terör saldırısının failini 23 yıl sonra yakaladı.

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırı ile ilgisi bulunduğu iddia edilen R.E. gözaltına alındı.

"Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan ötürü 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bombalı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı: 23 yıl sonra yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA