CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi
Meclisi'nde, AK Parti Grubu'nun "İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin, kentteki çiftçilerin elektrik giderlerini karşılaması" yönünde verdiği önerge, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi
ocak ayı birinci oturumu dün gerçekleştirildi. AK Parti Grubu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa
'da yaptığı konuşmada "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözlerini hatırlatarak "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki çiftçilerin elektrik giderlerini karşılaması" yönünde önerge verdi. Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal
"Bir öneri ortaya koydunuz, biz bunu destekliyoruz. Buyurun, Genel Başkanınızın önerisinin arkasında ne kadar arkasında durabileceksiniz, görelim burada" dedi. Ancak önergenin meclis gündemine alınması CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.